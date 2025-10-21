Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 21 ottobre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV
Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 21 ottobre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata un duro sfogo di Gemma in lacrime: la dama è delusa dal comportamento del cavaliere Mario. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Cristiana. La tronista è uscita con Ernesto, ma in studio Federico annuncia di volersi eliminare. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 21 ottobre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Padre Enzo Fortunato. . #bravagente, il #Vangelo ci invita ad essere uomini e donne che ascoltano, vivono e annunciano le Parole di #Gesù …. #coraggio Vai su Facebook
Le emozioni non finiscono quando si spengono le luci dello studio… Con #cipster vi portiamo dietro le quinte di #UominieDonne! Telecamere Spente, Witty accesa #adv - X Vai su X
UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 20 OTTOBRE 2025/ Primo bacio per Flavio, Sabrina torna single - Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne in programma oggi 20 ottobre 2025: grande attesa per il trono di Sara Gaudenzi. Lo riporta ilsussidiario.net
Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 21 ottobre 2025: volano sberle nel trono over, Gemma ancora in lacrime per Mario - Uomini e Donne, le anticipazioni del 21 ottobre 2025: volano sberle nel trono over, Gemma Galgani di nuovo in lacrime per Mario Lenti, Cristiana esce con Jakub. Come scrive mondotv24.it
Anticipazioni Uomini e Donne registrazione 20 ottobre: il ritorno di Sabrina Zago, come è andata con Nicola - it apprende che Sabrina Zago è tornata in studio dopo avere trascorso alcuni giorni in compagnia di ... fanpage.it scrive