Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 21 ottobre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 21 ottobre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata un duro sfogo di Gemma in lacrime: la dama è delusa dal comportamento del cavaliere Mario. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Cristiana. La tronista è uscita con Ernesto, ma in studio Federico annuncia di volersi eliminare. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45  qui su “Superguida Tv” con le  video notizie da  Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 21 ottobre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

