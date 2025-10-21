Uomini e donne anticipazioni | Agnese lascia lo studio Sara tra Marco e Jakub

Agnese De Pasquale lascia lo studio dopo il bacio con entrambi i Federico; Cristiana recupera un corteggiatore mentre Sara si avvicina a Marco tra esterne e chimica crescente. Nella nuova registrazione di Uomini e Donne del 21 ottobre, non sono mancati colpi di scena, tra baci, confronti e scelte inaspettate. Protagonista assoluta della prima parte è stata Agnese De Pasquale, divisa tra due uomini. entrambi di nome Federico. Ecco nel dettaglio cosa è successo oggi negli studi del dating show di Maria De Filippi, le anticipazioni sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni. Trono Over: tre dame al centro dell'attenzione Agnese è uscita con due Federico - tutti e due del trono over - e si scopre che la dama ha baciato entrambi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e donne anticipazioni: Agnese lascia lo studio, Sara tra Marco e Jakub

