Uno studente su 4 vittima di bullismo | condizioni fisiche come obesità ma anche identità personali tra i motivi di scherno

Un’indagine realizzata dalla Fondazione Foresta Ets ha coinvolto oltre cinquemila studenti delle scuole superiori di Vicenza, Padova e Verona. Lo studio, sviluppato su base volontaria e in forma anonima, ha permesso di raccogliere informazioni da un campione composto in prevalenza da ragazze. Il quadro emerso è tutt’altro che marginale: circa uno studente su quattro è stato preso di mira da comportamenti riconducibili a forme di bullismo, tanto nel contesto scolastico quanto online. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

