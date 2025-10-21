Uno spot e un concerto per aprire l' anno della legalità diretto ai giovani e agli studenti

Il Comune di Forlì inaugura l’Anno della legalità 2025–2026 con una serata cittadina dedicata ai valori della giustizia, della partecipazione e della cittadinanza attiva. L’appuntamento è per venerdì alle 20.30, presso la sala teatro della Fabbrica delle Candele (viale Salinatore 30).L’evento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

