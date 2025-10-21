Uno psicologo davvero per tutti | Dopo il Covid ce n’è bisogno

"C’è bisogno di benessere psicologico per tutti". Ne è convinta Giulia Stucchi, psicologa e referente brianzola per una campagna nazionale partita proprio in questi giorni sotto il nome “ Diritto a Stare Bene ”. Una campagna a supporto della proposta di legge popolare che vuole riconoscere il benessere psicologico come diritto per tutti, attraverso psicologi pubblici integrati nel Sistema sanitario nazionale, in scuole, ospedali, luoghi di lavoro. Il territorio brianzolo ne ha bisogno: storie di disagio, malessere, anche giovanile, sfociano sempre più spesso in episodi di cronaca. "Vogliamo creare una rete pubblica a supporto del benessere psicologico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uno psicologo davvero per tutti: "Dopo il Covid ce n’è bisogno"

