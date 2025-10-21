Universitari | altri 120 posti-letto Apre Montebello poi tocca all’ospedale
Altri settanta posti-letto per gli studenti universitari sono a disposizione da ieri e a breve ce ne saranno altri 50 nelle foresterie dell’ospedale Silvestrini. E’ quanto emerso ieri a Montebello, durante l’inaugurazione dell’ Housing Tirrenus, la nuova struttura residenziale di Adisu, Agenzia per il diritto allo studio. L’immobile offre oltre 70 nuovi posti di alloggio, contribuendo in modo decisivo alla piena copertura delle domande pervenute da studenti idonei che abbiano tempestivamente manifestato l’interesse all’alloggio pubblico. "Con l’avvio dello studentato Tirrenus, raggiungiamo un traguardo significativo – ha spiegato l’amministratore unico di Adisu, Giacomo Leonelli – garantiamo un alloggio pubblico al 100% degli studenti idonei e borsisti aventi diritto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
