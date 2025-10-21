Arezzo, 21 ottobre 2025 – Anche questo mese di novembre sono varie ed interessanti le lezioni proposte dall' Università dell'Età Libera di Sansepolcro, che spaziano tra presentazioni di testi, personaggi storici e letterari e riscoperta di tradizioni locali. Da sottolineare la nuova trilogia “L'uomo dietro il mito” a cura del dottor Luca Mannucci, tre lezioni su tre personaggi storici che hanno fatto grande l'epoca nella quale sono vissuti: Carlo Magno, Federico II di Svevia e Federico II di Prussia. Queste personalità vengono presentate attraverso gli uomini e le donne che li hanno conosciuti, le fonti e le testimonianze che hanno marcato l'uomo dietro la figura storica, la verità dietro la leggenda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Università dell'Età Libera di Sansepolcro, tanti eventi a novembre