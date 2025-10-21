Uniti nell' amore e nelle rapine | due giovani arrestati e portati a Canton Mombello

Bresciatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rapina e tentata estorsione a Brescia, intervento lampo della Polfer. Nei giorni scorsi, durante i consueti controlli nelle aree della stazione ferroviaria di Brescia, gli agenti della Polfer hanno tratto in arresto un giovane di 24 anni e una ragazza di 22, entrambi cittadini marocchini senza. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

uniti nell amore rapineUniti nell'amore e nelle rapine: due giovani arrestati e portati a Canton Mombello - I giovani arrestati sono due cittadini marocchini, irregolari sul territorio, bloccati dalla Polfer in via Solferino dopo un tentativo di estorsione ai danni di un cittadino derubato. Segnala bresciatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Uniti Nell Amore Rapine