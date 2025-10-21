L’intervento di Emilbanca sulle pagine dei quotidiano locali rafforza ulteriormente il rapporto di collaborazione, sempre più stretto tra la nostra Associazione di categoria e l’Istituto di Credito. Un’unione di valori fondanti come la stabilità e affidabilità: Confcommercio Ferrara compie tra pochi mesi, nel 2026, gli 80 anni di fondazione mentre Emilbanca festeggia il suo 130° di fondazione: traguardi prestigiosi che si raggiungono in termini di affidabilità e stabilità, a fianco dei propri associati e dei propri clienti, di attenzione e sensibilità concrete che hanno visto unite professionalità e competenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Uniti da valori come stabilità e affidabilità"