Uniqlo x JW Anderson è una ventata di colore per il vostro guardaroba autunnale
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Sembra che praticamente ogni brand, designer e stylist stia cercando di farci abbandonare i toni neutri per tuffarci nei colori vivaci e nelle tonalità pastello questo inverno. Come un arcobaleno dopo il temporale, Uniqlo x JW Anderson è saltato sul carro dei colori accesi per l’AutunnoInverno 2025, abbandonando i soliti borgogna e senape in favore di arancioni vibranti e azzurri pastello. Camicia Oversized Cotone Soft a Quadri. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La soluzione è gentilmente offerta dalla nuova collezione di Uniqlo e JW Anderson (a un prezzo super) - facebook.com Vai su Facebook
La nuova collab del brand giapponese con il designer di Dior, con la field jacket, i jeans dritti e una nuova interpretazione della camicia cult di Uniqlo, mescola design, praticità e stile British - X Vai su X
Uniqlo x JW Anderson è una ventata di colore per il vostro guardaroba autunnale - Guidata dalle tendenze ma senza sacrificare la portabilità, la collezione Uniqlo x JW Anderson evita di cedere alla natura spesso capricciosa della moda e allo stesso tempo soddisfa i criteri di ... Segnala gqitalia.it
La nuova collezione JW Anderson X Uniqlo rivisita i basic del guardaroba in chiave essenziale e senza tempo - La nuova collab del brand giapponese con il designer di Dior, con la field jacket, i jeans dritti e una nuova interpretazione della camicia cult di Uniqlo, mescola design, praticità e stile British ... Come scrive vogue.it
The New Uniqlo x JW Anderson Collection Has Dropped – Here’s What We’re Buying - The latest drop from two masters of modern style delivers crisp staples with subtle updates – relaxed shirts, straight denim and unfussy knits built for everyday wear ... Riporta esquire.com