All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Sembra che praticamente ogni brand, designer e stylist stia cercando di farci abbandonare i toni neutri per tuffarci nei colori vivaci e nelle tonalità pastello questo inverno. Come un arcobaleno dopo il temporale, Uniqlo x JW Anderson è saltato sul carro dei colori accesi per l’AutunnoInverno 2025, abbandonando i soliti borgogna e senape in favore di arancioni vibranti e azzurri pastello. Camicia Oversized Cotone Soft a Quadri. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Uniqlo x JW Anderson è una ventata di colore per il vostro guardaroba autunnale