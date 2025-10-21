Union SG Inter uno scontro storico Tutti i precedenti tra i nerazzurri e la squadra belga

Inter News 24 Union SG Inter: scopriamo insieme quante sfide sono state disputate tra i due club e quali sono stati i risultati finali. Stasera, allo Stadio Constant Vanden Stock di Bruxelles, si terrà un incontro che segna un evento storico per entrambe le squadre. Per la prima volta dopo 105 anni, l’Inter e l’Union Saint-Gilloise si ritrovano di fronte in una competizione ufficiale. Le due squadre si erano già incrociate un secolo fa, il 5 aprile 1920, a Milano, durante un torneo amichevole chiamato “Coppa Velodrome Sempione”. La sfida di stasera è quindi molto più di una semplice partita di calcio: è un ritorno alle origini, un match che porta con sé una lunga e affascinante storia di rivalità e sportività. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Union SG Inter, uno scontro storico. Tutti i precedenti tra i nerazzurri e la squadra belga

