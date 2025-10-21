Union SG Inter tra sostenibilità algoritmi e curiosità pop | il miracolo belga che sfida i nerazzurri
Inter News 24 Union SG Inter, tutto pronto per il match di questa sera contro la squadra belga: le ultime da Appiano Gentile. L’Union Saint-Gilloise, prossima avversaria dell’Inter in Champions League, è molto più di una semplice outsider. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il club belga è diventato un caso unico nel panorama calcistico europeo, unendo valori sociali, innovazione e una forte identità culturale. La società ostenta grande attenzione a temi come sostenibilità e inclusione, guadagnandosi simpatie non solo tra gli appassionati di calcio, ma anche tra l’ intellighenzia belga e i corridoi del Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com
