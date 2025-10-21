Union SG Inter tocca a Bonny e Pio Esposito! Missione gol in Champions per i due giovani bomber nerazzurri | c’è anche una buona notizia su Lautaro

Inter News 24 Union SG Inter, tocca a Bonny e Pio Esposito! Missione gol in Champions per i due giovani bomber nerazzurri: le idee di Chivu. Una gestione mirata per non abbassare la tensione e tenere tutti sulla corda. A differenza del suo predecessore, Cristian Chivu è solito comunicare la formazione ai suoi giocatori solo a poche ore dal fischio d’inizio. Una strategia che alimenta i dubbi della vigilia, soprattutto in vista della trasferta di Champions League di questa sera a Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise. Con Marcus Thuram ancora ai box, la nuova, forte tentazione del tecnico romeno è quella di lanciare dal primo minuto l’inedita coppia d’attacco composta dai giovani Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny. 🔗 Leggi su Internews24.com

c'è anche una buona notizia su Lautaro