Union SG Inter scelta dell’ultimo momento di Chivu | Sucic si accomoda in panchina! Ecco l’11 nerazzurro
Inter News 24 che dovrebbe scendere in campo. Colpo di scena nella probabile formazione dell’Inter per la sfida di questa sera contro l’Union Saint-Gilloise. Contrariamente alle indicazioni della vigilia, che davano Petar Sucic come possibile titolare nel ruolo di mezzala sinistra, il tecnico Cristian Chivu sembra aver cambiato idea all’ultimo secondo. Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, in attesa delle formazioni ufficiali, a completare il terzetto di centrocampo insieme al regista Hakan Çalhano?lu e alla mezzala Davide Frattesi dovrebbe esserci l’esperto polacco Piotr Zielinski. 🔗 Leggi su Internews24.com
