Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter è subito tempo di tornare in campo. Archiviata la vittoria per 1-0 contro la Roma, infatti, i nerazzurri vogliono tenere alta l’asticella e la guardia anche in Champions League, competizione tanto cara alla dirigenza. L’obiettivo è quello di rimanere a punteggio pieno, per centrare una delle prime 8 posizioni del girone unico. La prossima gara è quella con l’Union Saint-Gilloise, in programma oggi martedì 21 ottobre alle ore 21:00 al Lotto Park per il terzo turno di Coppa Campioni. Una partita da non sottovalutare, contro un cliente che vuole compiere un’impresa di fronte al suo pubblico. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Union SG-Inter, probabili formazioni: Esposito scalda i motori