Union SG-Inter probabili formazioni | Esposito scalda i motori
Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter è subito tempo di tornare in campo. Archiviata la vittoria per 1-0 contro la Roma, infatti, i nerazzurri vogliono tenere alta l’asticella e la guardia anche in Champions League, competizione tanto cara alla dirigenza. L’obiettivo è quello di rimanere a punteggio pieno, per centrare una delle prime 8 posizioni del girone unico. La prossima gara è quella con l’Union Saint-Gilloise, in programma oggi martedì 21 ottobre alle ore 21:00 al Lotto Park per il terzo turno di Coppa Campioni. Una partita da non sottovalutare, contro un cliente che vuole compiere un’impresa di fronte al suo pubblico. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Argomenti simili trattati di recente
Inter, Chivu gestisce la rosa in vista del Napoli: pronti 6 cambi contro l’Union SG Per far fronte agli impegni ravvicinati, l’allenatore nerazzurro punterà nuovamente su un forte turnover in Champions. Spazio a De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Zielinski e Fra - facebook.com Vai su Facebook
Probabili formazioni di Union Saint Gilloise-Inter #SkySport #SkyUCL - X Vai su X
Probabili formazioni Union SG Inter/ Quote: Bonny con Pio Esposito? (Champions League, oggi 21 ottobre 2025) - Probabili formazioni Union SG Inter, oggi martedì 21 ottobre: quote e notizie su moduli e titolari per la partita della Champions League. Da ilsussidiario.net
Probabili formazioni di Union SG-Inter: ampio turnover - Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu sta riflettendo su quali scelte di formazione fare. Scrive passioneinter.com
Le probabili formazioni di Union SG-Inter (Champions League) - La terza giornata della fase campionato di Champions League vedrà l' Inter impegnata in trasferta per affrontare l' Union Saint- Scrive msn.com