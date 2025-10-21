Union SG Inter Primavera comunicate le scelte di Carbone per la sfida di UEFA Youth League

Union SG Inter Primavera, le formazioni ufficiali di Union Saint Gilloise Inter Primavera in UEFA Youth League: tutte le info. Per la sfida di oggi alle 14:30, l' Inter Primavera si prepara ad affrontare l' Union Saint-Gilloise con alcune scelte importanti. Benito Carbone conferma il 4-3-3 come modulo di riferimento. Tra i pali ci sarà Ballo, mentre la difesa sarà composta da Putsen, Bovio, Vukojo e Carlos Augusto. A centrocampo spazio a Idrissou, Zouin e Cerpelleti, con Vukojic, Putsen e Marretti a formare il tridente offensivo. L'Union Saint-Gilloise risponde con il suo modulo tradizionale, un 4-3-3, schierando Kavlashvili tra i pali, con Zbakh, Moussaoui, Steenhaut e El Marini in difesa.

