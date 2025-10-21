Union SG Inter Primavera 1-2 i nerazzurri la spuntano nel recupero! Il tabellino della sfida

Inter News 24 Union SG Inter Primavera 1-2: vittoria all’ultimo respiro per i ragazzi di mister Benito Carbone. La terza giornata di UEFA Youth League ha visto l’ Inter affrontare in trasferta l’ Union Saint-Gilloise a Bruxelles. Dopo i pareggi contro Ajax e Slavia Praga, i nerazzurri cercavano il loro primo successo europeo. Per l’occasione, l’allenatore Benito Carbone ha schierato la sua squadra con il consueto 4-3-3, con qualche variazione nell’undici titolare. La formazione dell’Inter. In centrocampo, il giovane Vukoje è tornato dal primo minuto, mentre in attacco Iddrissou è stato supportato da El Mahboubi e Zouin. 🔗 Leggi su Internews24.com

