Union SG-Inter pagelle | Lautaro il faro Bonny-Esposito che intesa

Union SG-Inter pagelle. L’Inter ottiene la settima vittoria consecutiva con un roboante 4 a 0 in terra belga contro l’Union Saint Gilloise. Decidono le reti di Dumfries, Lautaro, Calhanoglu e Pio Esposito. Ecco le pagelle. Union SG-Inter pagelle dei nerazzurri. Sommer – 6,5 Pronti via, viene subito chiamato a due interventi difficili nei primi minuti. Risponde con freddezza e riflessi d’alta scuola, evitando che la partita prenda una piega pericolosa. Sempre sicuro nelle uscite, trasmette serenità all’intero reparto. Bisseck – 6,5 Parte con qualche esitazione ma cresce alla distanza, diventando protagonista assoluto nell’azione dell’1-0 con una torre perfetta per Dumfries. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

