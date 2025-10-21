Inter News 24 Union SG Inter: l’analisi di Kevin Mac Allister (fratello di Alexis) sulla sfida di questa sera contro i nerazzurri. Questa sera, l’Inter affronterà l’Union Saint-Gilloise in una sfida importante di Champions League. Intervistato da Flashscore, Kevin Mac Allister, uno dei leader del club belga e fratello del centrocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, ha parlato della prossima partita contro i nerazzurri e delle aspettative della sua squadra. L’entusiasmo per il sorteggio e la consapevolezza della difficoltà. Kevin Mac Allister ha dichiarato di essere stato entusiasta quando il sorteggio ha messo l’ Union Saint-Gilloise di fronte all’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

Union SG Inter, Mac Allister si sbilancia: «Stasera giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa»