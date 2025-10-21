Union SG Inter Mac Allister si sbilancia | Stasera giochiamo contro una delle squadre più forti d’Europa
Inter News 24 Union SG Inter: l’analisi di Kevin Mac Allister (fratello di Alexis) sulla sfida di questa sera contro i nerazzurri. Questa sera, l’Inter affronterà l’Union Saint-Gilloise in una sfida importante di Champions League. Intervistato da Flashscore, Kevin Mac Allister, uno dei leader del club belga e fratello del centrocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, ha parlato della prossima partita contro i nerazzurri e delle aspettative della sua squadra. L’entusiasmo per il sorteggio e la consapevolezza della difficoltà. Kevin Mac Allister ha dichiarato di essere stato entusiasta quando il sorteggio ha messo l’ Union Saint-Gilloise di fronte all’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
UNA GIORNATA A TINTE NERAZZURRE! • 14:30 Union Saint Gilloise-Inter Primavera (Youth League) • 16:30 Inter U23-Renate (Serie C, Girone A) • 21:00 Union Saint Gilloise-Inter (UEFA Champions League) - Daniele Mari via X ? - facebook.com Vai su Facebook
FOTO - #Inter e Union Saint-Gilloise avversari dopo 105 anni: il primo incrocio per la 'Coppa Velodrome Sempione' - X Vai su X
Union SG-Inter, oggi in diretta Tv: canale, orario, streaming e dove vedere in chiaro l’altro big match - Gilloise: Sky o DAZN, canale e orario, la programmazione in chiaro di Cielo e Tv8 ... Lo riporta libero.it
Union SG-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: Chivu cambia l’attacco, le formazioni - L'Inter torna in campo in Champions League da imbattuta per centrare la terza vittoria consecutiva: sfida l'Union SG alle 21:00, le probabili formazioni ... Si legge su fanpage.it
LIVE Union SG-Inter, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: belgi da non sottovalutare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Union SG- oasport.it scrive