Union SG Inter LIVE 0-4 | al terzo tentativo Pio Esposito insacca il pallone! Inter straripante a Bruxelles
di Dario Bartolucci Appuntamento alle 21 al RSC Anderlecht Stadium di Bruxelles per Union SG Inter, match del 3° turno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto al RSC Anderlecht Stadium di Bruxelles per Union SG Inter, sfida valevole per il terzo turno della League Phase della Champions League 202526. Nerazzurri di Chivu finora a punteggio pieno con due vittorie su due. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 75? GOL INTER – Pio Esposito ce l’ha fatta! Grande assist di Bonny per il centravanti nerazzurro che segna in scivolata il gol del 0-4 facendo passare il pallone tra le gambe del portiere e del difensore 74? Grande occasione per Frattesi che si infila con un’incursione centrale a seguito di un’ottima imbucata di Sucic ma, la conclusione, viene murata dal portiere. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
CHAMPIONS I In campo Union SG - Inter e PSV Eindhoven - Napoli per la terza giornata della massima competizione europea per club DIRETTA e FOTO #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/10/20/champions-chivu-siamo-linter-e-dobbiam - facebook.com Vai su Facebook
A poche ora dalla sfida tra Union Saint-Gilloise ed #Inter , i tifosi nerazzurri i si prendono il Palazzo della Borsa a Bruxelles? @tancredipalmeri #ChampionsLeague #Sportitalia - X Vai su X
Union SG-Inter 0-2, risultato LIVE della partita di Champions League - L' Inter ha vinto entrambe le partite senza subire gol in questa stagione di Champions League (2- Riporta sport.sky.it
Union SG-Inter 0-3 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: Calhanoglu dal dischetto cala il tris - Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Scrive fanpage.it
La cronaca di Union SG-Inter: segui la partita live - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Da passioneinter.com