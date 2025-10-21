Union SG Inter LIVE 0-3 | Calhanoglu non sbaglia il rigore per l’Inter spiazzato il portiere avversario ed esecuzione perfetta

Internews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 21 al RSC Anderlecht Stadium di Bruxelles per Union SG Inter, match del 3° turno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto al RSC Anderlecht Stadium di Bruxelles per Union SG Inter, sfida valevole per il terzo turno della League Phase della Champions League 202526. Nerazzurri di Chivu finora a punteggio pieno con due vittorie su due. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 52? rigore per l’Inter trasformato da Calhanoglu che spiazza il portiere avversario con una conclusione imparabile. 0-3 Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

union sg inter live 0 3 calhanoglu non sbaglia il rigore per l8217inter spiazzato il portiere avversario ed esecuzione perfetta

© Internews24.com - Union SG Inter LIVE 0-3: Calhanoglu non sbaglia il rigore per l’Inter, spiazzato il portiere avversario ed esecuzione perfetta

Altri contenuti sullo stesso argomento

union sg inter liveUnion SG-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it

union sg inter liveLIVE Union Saint-Gilloise-Inter 0-2 Champions 2025/2026: Secondo Tempo Union SG-Inter - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it

union sg inter liveLa cronaca di Union SG-Inter: segui la partita live - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Da passioneinter.com

Cerca Video su questo argomento: Union Sg Inter Live