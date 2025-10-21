Union SG Inter LIVE 0-0 | Sommer e Lautaro chiudono la porta ai belgi nei primissimi minuti!

Internews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Dario Bartolucci Appuntamento alle 21 al RSC Anderlecht Stadium di Bruxelles per Union SG Inter, match del 3° turno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto al RSC Anderlecht Stadium di Bruxelles per Union SG Inter, sfida valevole per il terzo turno della League Phase della Champions League 202526. Nerazzurri di Chivu finora a punteggio pieno con due vittorie su due. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 4? Tiro di Van De Perre che, sugli sviluppi di un corner, incrocia la conclusione da centro area senza trovare lo specchio 3? Salvataggio sulla linea di Lautaro sugli sviluppi del corner 3? Gran parata di Sommer che mura il tiro David! Palla in angolo 1? Fischio d’inizio puntuale, iniziano le ostilità! Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com

union sg inter live 0 0 sommer e lautaro chiudono la porta ai belgi nei primissimi minuti

© Internews24.com - Union SG Inter LIVE 0-0: Sommer e Lautaro chiudono la porta ai belgi nei primissimi minuti!

Scopri altri approfondimenti

union sg inter liveUnion SG-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Da fanpage.it

union sg inter liveLIVE Union SG-Inter 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Lautaro Martinez parte dall’inizio! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PSV EINDHOVEN- oasport.it scrive

union sg inter liveUnion Saint Gilloise – Inter Diretta Tv e Streaming Live Champions League - Inter in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Martedì 21 Ottobre ore 21:00. Segnala stadiosport.it

Cerca Video su questo argomento: Union Sg Inter Live