Union SG Inter LIVE 0-0 | Sommer e Lautaro chiudono la porta ai belgi nei primissimi minuti!
di Dario Bartolucci Appuntamento alle 21 al RSC Anderlecht Stadium di Bruxelles per Union SG Inter, match del 3° turno di Champions League: seguilo live con noi. Tutto pronto al RSC Anderlecht Stadium di Bruxelles per Union SG Inter, sfida valevole per il terzo turno della League Phase della Champions League 202526. Nerazzurri di Chivu finora a punteggio pieno con due vittorie su due. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 4? Tiro di Van De Perre che, sugli sviluppi di un corner, incrocia la conclusione da centro area senza trovare lo specchio 3? Salvataggio sulla linea di Lautaro sugli sviluppi del corner 3? Gran parata di Sommer che mura il tiro David! Palla in angolo 1? Fischio d’inizio puntuale, iniziano le ostilità! Migliore in campo a fine primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com
Youth League, Union-Inter 1-2 (Keita 62', Kukulis 92', Bovio 97') Incredibile vittoria della Primavera di Carbone, dopo i pareggi con Ajax e Slavia Praga. I nerazzurri ribaltano l'Union Saint Gilloise con due gol nel recupero di Kukulis e Bovio.
