Union SG Inter la favola belga continua? Dal passato glorioso alla rinascita moderna

L' Union Saint-Gilloise, prossima avversaria dell'Inter in Champions League, è molto più di un club di calcio: è un pezzo di storia del Belgio. Fondata il 1° novembre 1897 nel quartiere di Saint-Gilles, nella prima cintura di Bruxelles, la società è nata in un contesto multiculturale e vivace, lo stesso melting pot che oggi caratterizza la capitale belga. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, l'Union dominava il calcio nazionale già prima della Seconda guerra mondiale.

