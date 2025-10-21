Union SG Inter la favola belga continua? Dal passato glorioso alla rinascita moderna

Internews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Union SG Inter, tutto pronto per il ritorno in Champions del club simbolo di Bruxelles: le ultime sugli avversari di Chivu. L’ Union Saint-Gilloise, prossima avversaria dell’Inter in Champions League, è molto più di un club di calcio: è un pezzo di storia del Belgio. Fondata il 1° novembre 1897 nel quartiere di Saint-Gilles, nella prima cintura di Bruxelles, la società è nata in un contesto multiculturale e vivace, lo stesso melting pot che oggi caratterizza la capitale belga. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, l’Union dominava il calcio nazionale già prima della Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Internews24.com

union sg inter la favola belga continua dal passato glorioso alla rinascita moderna

© Internews24.com - Union SG Inter, la favola belga continua? Dal passato glorioso alla rinascita moderna

News recenti che potrebbero piacerti

union sg inter favolaChampions, Inter oggi contro l’Union SG: orario e dove vederla in tv - Inter oggi in campo per la Champions League, terza giornata della stagione 2025/2026. Riporta msn.com

union sg inter favolaUnion SG-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: Chivu cambia l’attacco, le formazioni - L'Inter torna in campo in Champions League da imbattuta per centrare la terza vittoria consecutiva: sfida l'Union SG alle 21:00, le probabili formazioni ... Come scrive fanpage.it

union sg inter favolaESCLUSIVA Mussa: “Vi racconto l’Inter Club Bruxelles! Per l’Union SG partita della vita” - I nerazzurri tornano a giocare nella capitale belga 21 anni dopo l'ultima volta: ad accogliere la squadra anche tanti appassionati tifosi ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Union Sg Inter Favola