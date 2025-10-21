union sg inter i nerazzurri visitano il parlamento europeo la giornata di lautaro e compagni

Inter News 24 Union SG Inter: gli uomini di Cristian Chivu hanno approfittato della trasferta in Belgio per visitare il Parlamento Europeo. In occasione della trasferta di UEFA Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, l’ Inter ha avuto l’opportunità di fare una visita istituzionale al Parlamento Europeo di Bruxelles. Un momento speciale per la delegazione nerazzurra, che ha combinato impegni sul campo con una visita importante nelle sedi delle istituzioni europee. La delegazione nerazzurra a Bruxelles. La delegazione dell’ Inter, guidata dal Presidente e CEO Giuseppe Marotta, è stata ricevuta da Chiara Salvelli, dell’ufficio della Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, e da Giorgio Mussa, responsabile dell’ Inter Club Europa Bruxelles. 🔗 Leggi su Internews24.com

