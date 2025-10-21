Union SG Inter Hubert pronto a rilanciare la squadra Belga | le ultime sul tecnico degli avversari dei nerazzurri
Inter News 24 Union SG Inter, il nuovo tecnico debutta con una vittoria e prepara l’impresa in Champions League: le ultime sul match di stasera. Il miracolo dell’ Union Saint Gilloise non si è fermato nemmeno con il cambio in panchina. Dopo aver conquistato scudetto e Supercoppa del Belgio nel 2025, l’artefice di questa rinascita, Sébastien Pocognoli (38 anni), ha salutato il club per approdare al Monaco, lasciando in eredità un gruppo unito, vincente e capace di sognare anche in Europa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la società belga ha scelto di puntare su un altro tecnico giovane e ambizioso: David Hubert, appena 37 anni, fino a pochi giorni fa alla guida dell’ Oud-Heverlee Leuven, penultimo nel campionato belga. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Inter, Chivu gestisce la rosa in vista del Napoli: pronti 6 cambi contro l’Union SG Per far fronte agli impegni ravvicinati, l’allenatore nerazzurro punterà nuovamente su un forte turnover in Champions. Spazio a De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Zielinski e Fra Vai su Facebook
- ? L’atmosfera speciale del prato del Constant Vanden Stock a luci spente alla vigilia di Union Saint-Gilloise vs Inter, dopo la notizia bomba su Thuram lanciata da Chivu @tancredipalmeri - X Vai su X
Le probabili formazioni di Union SG-Inter (Champions League) - La terza giornata della fase campionato di Champions League vedrà l' Inter impegnata in trasferta per affrontare l' Union Saint- Scrive msn.com
Probabili formazioni Union SG Inter/ Quote: Bonny con Pio Esposito? (Champions League, oggi 21 ottobre 2025) - Probabili formazioni Union SG Inter, oggi martedì 21 ottobre: quote e notizie su moduli e titolari per la partita della Champions League. Secondo ilsussidiario.net
Union SG-Inter: nerazzurri per il tris Champions - L'Inter di Cristian Chivu vola in Belgio per centrare la terza vittoria consecutiva in Champions League. Riporta lifestyleblog.it