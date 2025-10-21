Union SG Inter Hubert pronto a rilanciare la squadra Belga | le ultime sul tecnico degli avversari dei nerazzurri

Inter News 24 Union SG Inter, il nuovo tecnico debutta con una vittoria e prepara l’impresa in Champions League: le ultime sul match di stasera. Il miracolo dell’ Union Saint Gilloise non si è fermato nemmeno con il cambio in panchina. Dopo aver conquistato scudetto e Supercoppa del Belgio nel 2025, l’artefice di questa rinascita, Sébastien Pocognoli (38 anni), ha salutato il club per approdare al Monaco, lasciando in eredità un gruppo unito, vincente e capace di sognare anche in Europa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la società belga ha scelto di puntare su un altro tecnico giovane e ambizioso: David Hubert, appena 37 anni, fino a pochi giorni fa alla guida dell’ Oud-Heverlee Leuven, penultimo nel campionato belga. 🔗 Leggi su Internews24.com

