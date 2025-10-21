Union SG-Inter highlights | tutti i gol – VIDEO
Union SG-Inter highlights. Inter in vantaggio a fine primo tempo 2 a 0 contro l’Union Saint Gilloise. A segno Dumfries e Lautaro Martinez sul finale della prima frazione di gioco. Nella prima grande sofferenza per i nerazzurri con Lautaro che salva un gol praticamente fatto sulla linea. 0-1 Gol Dumfries DUMFRIES pic.twitter.comjoJd94BksI — F.C. InterData (@Fcinterdata) October 21, 2025 0-2 Gol Lautaro Il golazo di Lautaro Martinez pic.twitter.commPnb887KWn — Alessandro (@90ordnasselA) October 21, 2025. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
