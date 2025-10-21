Union SG-Inter | formazioni ufficiali dove vederla in tv e streaming

L'Inter si gode il successo all'Olimpico con la Roma ma deve già proiettarsi alla trasferta di Champions League contro l'Union Saint-Gilloise, in programma martedì e. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Union SG-Inter: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming

Cresce l'attesa per Union SG-Inter: l'entusiasmo dei tifosi nerazzurri

Youth League, Union-Inter 1-2 (Keita 62', Kukulis 92', Bovio 97') Incredibile vittoria della Primavera di Carbone, dopo i pareggi con Ajax e Slavia Praga. I nerazzurri ribaltano l'Union Saint Gilloise con due gol nel recupero di Kukulis e Bovio. Inutili i due pali dei

Union SG-Inter di Champions League in diretta, formazioni ufficiali: Pio Esposito e Lautaro dal 1', c'è Bisseck - L’Inter arriva da sei successi di fila tra campionato e Champions League e non intende fermarsi. Secondo corriere.it

Champions League, alle 21 PSV Eindhoven-Napoli e Union SG-Inter: le formazioni - Le squadre di Conte e Chivu tornano in campo per la 3^ giornata della massima competizione europea. Segnala tg24.sky.it

Probabili formazioni di Union Saint Gilloise-Inter - Ballottaggio in attacco per Chivu, ma Esposito è favorito come partner di Lautaro. Da sport.sky.it