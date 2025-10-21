Union SG-Inter dove vederla oggi in TV e streaming | Chivu cambia l'attacco le formazioni

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter torna in campo in Champions League da imbattuta per centrare la terza vittoria consecutiva: sfida l'Union SG alle 21:00, le probabili formazioni della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Union SG-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: Chivu cambia l’attacco, le formazioni - Per lo streaming gli abbonati Sky avranno a disposizione l'app di SkyGo, ma sarà possibile vedere la partita in diretta anche abbonandosi a NOW. Lo riporta fanpage.it

union sg inter vederlaChampions, Union SG-Inter domani alle 21: Sky o Prime? Ecco dove vederla in tv - Inter, terza giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 21 ottobre alle 21:00 ... Secondo msn.com

Dove vedere Union Saint Gilloise-Inter in tv: le probabili formazioni - In mezzo al campo Zorgane e Van de Perre con Khalaili e Niang sulle corsie esterne, in difesa il terzetto formato ... Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Union Sg Inter Vederla