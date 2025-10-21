Union SG Inter Chivu rivela le scelte di formazione | In attacco difficile decidere ma tutti danno il massimo Pio ha dimostrato questa cosa
Union SG Inter, Chivu rivela le scelte di formazione che lo hanno portato a preferire Pio Esposito a Bonny come partner d’attacco di Lautaro Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del 3° turno di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise. Il tecnico nerazzurro ha parlato delle sue scelte di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
FcInterNews.it. . Le parole del tecnico dell’Inter Primavera dopo la pazzesca rimonta nel finale contro l’Union SG in Youth League ? - facebook.com Vai su Facebook
Youth League, Union-Inter 1-2 (Keita 62', Kukulis 92', Bovio 97') Incredibile vittoria della Primavera di Carbone, dopo i pareggi con Ajax e Slavia Praga. I nerazzurri ribaltano l'Union Saint Gilloise con due gol nel recupero di Kukulis e Bovio. Inutili i due pali dei - X Vai su X
Union SG-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it
Union SG-Inter, Pio e Lautaro titolari: Chivu spiega tutto a Sky Sport - Le parole di Cristian Chivu prima della sfida tra l'Inter e l'Union Saint Gilloise. Lo riporta spaziointer.it
Union SG-Inter, formazioni ufficiali: Chivu cambia tanto - L’Inter scende in campo in Belgio contro l’Union Saint Gilloise e cercherà la terza vittoria di fila in Champions League. Scrive passioneinter.com