Union SG Inter Chivu rivela le scelte di formazione | In attacco difficile decidere ma tutti danno il massimo Pio ha dimostrato questa cosa

Calcionews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Union SG Inter, Chivu rivela le scelte di formazione che lo hanno portato a preferire Pio Esposito a Bonny come partner d’attacco di Lautaro Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del 3° turno di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise. Il tecnico nerazzurro ha parlato delle sue scelte di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

union sg inter chivu rivela le scelte di formazione in attacco difficile decidere ma tutti danno il massimo pio ha dimostrato questa cosa

© Calcionews24.com - Union SG Inter, Chivu rivela le scelte di formazione: «In attacco difficile decidere, ma tutti danno il massimo. Pio ha dimostrato questa cosa»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

union sg inter chivuUnion SG-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it

union sg inter chivuUnion SG-Inter, Pio e Lautaro titolari: Chivu spiega tutto a Sky Sport - Le parole di Cristian Chivu prima della sfida tra l'Inter e l'Union Saint Gilloise. Lo riporta spaziointer.it

union sg inter chivuUnion SG-Inter, formazioni ufficiali: Chivu cambia tanto - L’Inter scende in campo in Belgio contro l’Union Saint Gilloise e cercherà la terza vittoria di fila in Champions League. Scrive passioneinter.com

Cerca Video su questo argomento: Union Sg Inter Chivu