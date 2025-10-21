Union SG Inter Chivu può stabilire un record storico in Champions League! Il dato incredibile sul tecnico nerazzurro

Inter News 24 Union SG Inter, Chivu da record in questo avvio di stagione! Il dato sull’allenatore dei nerazzurri dopo la vittoria sui belgi. Quella di stasera contro l’Union Saint-Gilloise non è solo una partita cruciale per il cammino europeo dell’ Inter, ma anche un’opportunità per Cristian Chivu di entrare nella storia del club. Se la Beneamata dovesse vincere mantenendo la porta inviolata, l’allenatore romeno potrebbe diventare il primo tecnico dell’ Inter a iniziare una campagna di Champions League con tre vittorie consecutive senza subire alcun gol, un traguardo mai raggiunto prima. Un risultato che sottolineerebbe la solidità difensiva e la forza della squadra, che ha mostrato grande organizzazione sotto la guida di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

