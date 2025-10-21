Union SG Inter Chivu può stabilire un record storico in Champions League! Il dato incredibile sul tecnico nerazzurro
Inter News 24 Union SG Inter, Chivu da record in questo avvio di stagione! Il dato sull’allenatore dei nerazzurri dopo la vittoria sui belgi. Quella di stasera contro l’Union Saint-Gilloise non è solo una partita cruciale per il cammino europeo dell’ Inter, ma anche un’opportunità per Cristian Chivu di entrare nella storia del club. Se la Beneamata dovesse vincere mantenendo la porta inviolata, l’allenatore romeno potrebbe diventare il primo tecnico dell’ Inter a iniziare una campagna di Champions League con tre vittorie consecutive senza subire alcun gol, un traguardo mai raggiunto prima. Un risultato che sottolineerebbe la solidità difensiva e la forza della squadra, che ha mostrato grande organizzazione sotto la guida di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Champions League: PSV Eindhoven-Napoli 6-2 e Union SG-Inter 0-4 Nerazzurri a punteggio pieno. Europa amara per gli azzurri Domani in campo Atalanta-Slavia Praga e Real Madrid-Juve Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it Vai su Facebook
A poche ora dalla sfida tra Union Saint-Gilloise ed #Inter , i tifosi nerazzurri i si prendono il Palazzo della Borsa a Bruxelles? @tancredipalmeri #ChampionsLeague #Sportitalia - X Vai su X
L’Inter parte male, poi asfalta 4-0 l’Union Sg: prima rete in Champions per Pio Esposito - due di Dumfries e Lautaro per chiudere i conti nella ripresa con il rigore di Calhanoglu e la prima rete del talentino azzurro. Da ilgiornale.it
Union SG-Inter 0-4, Chivu cala il poker in Champions League - I nerazzurri battono la squadra belga in trasferta nella terza giornata della massima competizione europea ... adnkronos.com scrive
Union SG-Inter 0-4, le pagelle: Lautaro tuttofare (7,5), Calhanoglu free kicker (7), Dumfries olandesone volante (7) - L’Inter di Cristian Chivu prosegue nel percorso netto di Champions League, liquidando con un netto 4- Segnala leggo.it