Union SG-Inter Chivu | La squadra doveva essere capita ha ancora il fuoco dentro
L’Inter incanta anche a Bruxelles: uno spettacolare 4-0 all’Union Saint-Gilloise regala ai nerazzurri un’altra notte da sogno e consolida un cammino perfetto in Champions League. Al termine del match, Cristian Chivu ha commentato così la prestazione ai microfoni di Sky Sport. “Dovevamo ritrovare fiducia e lasciarci alle spalle le scorie del finale della scorsa stagione, piena di aspettative ma conclusa con amarezza. Il calcio sa essere crudele, e certe delusioni ti restano dentro. Questa squadra aveva solo bisogno di essere capita, scossa nel modo giusto. I ragazzi sono straordinari: hanno ancora dentro il fuoco per restare ai vertici”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Champions League: PSV Eindhoven-Napoli 6-2 e Union SG-Inter 0-4 Nerazzurri a punteggio pieno. Europa amara per gli azzurri Domani in campo Atalanta-Slavia Praga e Real Madrid-Juve Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it Vai su Facebook
A poche ora dalla sfida tra Union Saint-Gilloise ed #Inter , i tifosi nerazzurri i si prendono il Palazzo della Borsa a Bruxelles? @tancredipalmeri #ChampionsLeague #Sportitalia - X Vai su X
Champions: Union SG - Inter 0-2 e PSV-Napoli 2-1 DIRETTA e FOTO - 1 DIRETTA per la terza giornata della massima competizione europea per club Union SG- Da ansa.it
Inter, Chivu: “Serviva trovare fiducia dopo le delusioni della stagione scorsa” - Le parole dell'allenatore dell'Inter dopo la vittoria in Belgio contro l'Union SG nel match valido per la terza giornata della prima fase ... gianlucadimarzio.com scrive
Inter, poker all'Union Saint-Gilloise: Chivu a punteggio pieno e primo gol di Pio Esposito in Champions - I nerazzurri di Chivu sono impegnati in Belgio nel terzo turno della fase campionato della competizione europea ... Scrive tuttosport.com