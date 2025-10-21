Union SG-Inter Chivu | La squadra doveva essere capita ha ancora il fuoco dentro

L’Inter incanta anche a Bruxelles: uno spettacolare 4-0 all’Union Saint-Gilloise regala ai nerazzurri un’altra notte da sogno e consolida un cammino perfetto in Champions League. Al termine del match, Cristian Chivu ha commentato così la prestazione ai microfoni di Sky Sport. “Dovevamo ritrovare fiducia e lasciarci alle spalle le scorie del finale della scorsa stagione, piena di aspettative ma conclusa con amarezza. Il calcio sa essere crudele, e certe delusioni ti restano dentro. Questa squadra aveva solo bisogno di essere capita, scossa nel modo giusto. I ragazzi sono straordinari: hanno ancora dentro il fuoco per restare ai vertici”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

