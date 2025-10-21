Union SG Inter Chivu ha scelto la coppia d’attacco per questa sera Ecco come si presenterà a Bruxelles

Inter News 24 Union SG Inter: confermata la coppia d’attacco scelta da Cristian Chivu. Sarà differente rispetto a quella dell’Olimpico. Stasera, l’Inter scenderà in campo a Bruxelles contro l’ Union Saint-Gilloise per un’importante sfida di Champions League. La partita arriva in un momento cruciale della stagione, con i nerazzurri alla ricerca di continuità in Europa. Tuttavia, Cristian Chivu, tecnico della squadra, dovrà fare i conti con alcuni dubbi di formazione, soprattutto in attacco e a centrocampo. Le scelte in attacco e centrocampo. L’infortunio di Thuram ha costretto l’allenatore a fare a meno dell’attaccante francese. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Union SG Inter, Chivu ha scelto la coppia d’attacco per questa sera. Ecco come si presenterà a Bruxelles

