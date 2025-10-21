Union SG-Inter 0-4 | nerazzurri dominanti in Belgio
L’Inter di Cristian Chivu continua a correre anche in Europa. A Bruxelles, contro l’Union Saint-Gilloise, i nerazzurri dominano con autorità e lucidità, imponendosi con un roboante 0-4 che lascia pochi dubbi sulla differenza tecnica e mentale tra le due squadre. Dopo un avvio complicato, con i belgi spinti dal calore dello stadio e dall’entusiasmo iniziale, la formazione interista ha preso in mano il pallino del gioco, costruendo una vittoria che pesa sia per la classifica della League Phase sia per il morale, già altissimo in vista del big match di sabato contro il Napoli. Primo tempo: Dumfries e Lautaro mettono la firma. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Champions League: PSV Eindhoven-Napoli 6-2 e Union SG-Inter 0-4 Nerazzurri a punteggio pieno. Europa amara per gli azzurri Domani in campo Atalanta-Slavia Praga e Real Madrid-Juve
A poche ora dalla sfida tra Union Saint-Gilloise ed #Inter , i tifosi nerazzurri i si prendono il Palazzo della Borsa a Bruxelles?
Union SG-Inter 0-4, le pagelle: Lautaro tuttofare (7,5), Calhanoglu free kicker (7), Dumfries olandesone volante (7) - L'Inter di Cristian Chivu prosegue nel percorso netto di Champions League, liquidando con un netto 4-
Champions: Union SG - Inter 0-0 e PSV-Napoli 0-0 DIRETTA e FOTO - 0 DIRETTA per la terza giornata della massima competizione europea per club LA VIGILIA in casa INTER L'Inter di Cristian Chivu vola in Belgio per ...
Union SG-Inter 0-2, risultato LIVE della partita di Champions League - L' Inter ha vinto entrambe le partite senza subire gol in questa stagione di Champions League (2-