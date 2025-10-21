Union SG-Inter 0-4 | nerazzurri dominanti in Belgio

L’Inter di Cristian Chivu continua a correre anche in Europa. A Bruxelles, contro l’Union Saint-Gilloise, i nerazzurri dominano con autorità e lucidità, imponendosi con un roboante 0-4 che lascia pochi dubbi sulla differenza tecnica e mentale tra le due squadre. Dopo un avvio complicato, con i belgi spinti dal calore dello stadio e dall’entusiasmo iniziale, la formazione interista ha preso in mano il pallino del gioco, costruendo una vittoria che pesa sia per la classifica della League Phase sia per il morale, già altissimo in vista del big match di sabato contro il Napoli. Primo tempo: Dumfries e Lautaro mettono la firma. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it