Union SG Inter 0-4 nerazzurri calano un poker importante e regalano a Chivu la settima vittoria consecutiva | grande prova dei meneghini

Union SG Inter 0-4, grande prova dei nerazzurri in Belgio e prima rete di Pio Esposito in Champions League: tutti i dettagli sul match e la cronaca. Tutto pronto al RSC Anderlecht Stadium di Bruxelles per Union SG Inter, sfida valevole per il terzo turno della League Phase della Champions League 202526. Nerazzurri di Chivu finora a punteggio pieno con due vittorie su due. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CRONACA. 90? Termina con un trionfo nerazzurro la sfida a Bruxelles dove Pio Esposito ha firmato la prima rete in Champions League e grande prestazione di gruppo che regala a Chivu la sua settima vittoria consecutiva 75? GOL INTER – Pio Esposito ce l'ha fatta! Grande assist di Bonny per il centravanti nerazzurro che segna in scivolata il gol del 0-4 facendo passare il pallone tra le gambe del portiere e del difensore 74? Grande occasione per Frattesi che si infila con un'incursione centrale a seguito di un'ottima imbucata di Sucic ma, la conclusione, viene murata dal portiere.

