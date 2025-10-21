Union SG-Inter 0-4 le pagelle | Dumfries 7,5 Lautaro 7,5 Esposito 7

Ilmessaggero.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vince e convince l'Inter di Chivu che, dopo un avvio complicato, prende le misure e riesce a liquidare l'Union SG con un rotondo 4-0 firmato Dumfries, Lautaro, Calhanoglu ed Esposito. I. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

union sg inter 0 4 le pagelle dumfries 75 lautaro 75 esposito 7

© Ilmessaggero.it - Union SG-Inter 0-4, le pagelle: Dumfries (7,5), Lautaro (7,5), Esposito (7)

Argomenti simili trattati di recente

union sg inter 0Union SG-Inter 0-2, risultato LIVE della partita di Champions League - L' Inter ha vinto entrambe le partite senza subire gol in questa stagione di Champions League (2- sport.sky.it scrive

union sg inter 0Union SG-Inter 0-4, le pagelle: Lautaro tuttofare (7,5), Calhanoglu free kicker (7), Dumfries olandesone volante (7) - L’Inter di Cristian Chivu prosegue nel percorso netto di Champions League, liquidando con un netto 4- Scrive leggo.it

union sg inter 0Champions: Union SG - Inter 0-2 e PSV-Napoli 2-1 DIRETTA e FOTO - 1 DIRETTA per la terza giornata della massima competizione europea per club Union SG- Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Union Sg Inter 0