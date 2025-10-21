Union SG Inter 0-3 LIVE | Calhanoglu non sbaglia il rigore per l’Inter!

Calcionews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Union SG Inter, sfida valevole 3^ giornata della Champions League 20252026: appuntamento alle 21:00 al Lotto Park! Segui il LIVE qui L’Inter sarà ospite dell’Union Saint-Gilloise per la terza giornata di Champions League 20252026. Le due squadre in campo questa sera, martedì 21 ottobre alle ore 21 al Lotto Park. Una sfida che arriva in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

union sg inter 0 3 live calhanoglu non sbaglia il rigore per l8217inter

© Calcionews24.com - Union SG Inter 0-3 LIVE: Calhanoglu non sbaglia il rigore per l’Inter!

Approfondisci con queste news

union sg inter 0Champions: Union SG - Inter 0-2 e PSV-Napoli 2-1 DIRETTA e FOTO - 1 DIRETTA per la terza giornata della massima competizione europea per club Union SG- Lo riporta ansa.it

union sg inter 0LIVE Union Saint-Gilloise-Inter 0-2 Champions 2025/2026: Secondo Tempo Union SG-Inter - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Riporta sport.virgilio.it

Union SG-Inter 0-2, risultato LIVE della partita di Champions League - L' Inter ha vinto entrambe le partite senza subire gol in questa stagione di Champions League (2- Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Union Sg Inter 0