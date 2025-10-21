Union SG Inter 0-2 LIVE | riprendono le ostilità a Bruxelles!
Union SG Inter, sfida valevole 3^ giornata della Champions League 20252026: appuntamento alle 21:00 al Lotto Park! Segui il LIVE qui L’Inter sarà ospite dell’Union Saint-Gilloise per la terza giornata di Champions League 20252026. Le due squadre in campo questa sera, martedì 21 ottobre alle ore 21 al Lotto Park. Una sfida che arriva in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Champions League: dopo i primi 45' PSV Eindhoven-Napoli 2-1 e Union SG-Inter 0-2 Azzurri in cerca di conferme Gli uomini di Chivu a punteggio pieno. Mercoledì in campo Atalanta-Slavia Praga e Real Madrid-Juve Cronaca testuale e aggiornamenti in dirett - facebook.com Vai su Facebook
A poche ora dalla sfida tra Union Saint-Gilloise ed #Inter , i tifosi nerazzurri i si prendono il Palazzo della Borsa a Bruxelles? @tancredipalmeri #ChampionsLeague #Sportitalia - X Vai su X
Champions: Union SG - Inter 0-2 e PSV-Napoli 2-1 DIRETTA e FOTO - 1 DIRETTA per la terza giornata della massima competizione europea per club Union SG- Come scrive ansa.it
LIVE Union SG-Inter 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Lautaro Martinez parte dall’inizio! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PSV EINDHOVEN- Riporta oasport.it
Union SG-Inter 0-2, risultato LIVE della partita di Champions League - L' Inter ha vinto entrambe le partite senza subire gol in questa stagione di Champions League (2- Si legge su sport.sky.it