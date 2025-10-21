Union SG Inter 0-0 LIVE | Pio Esposito vicino al gol!
Union SG Inter, sfida valevole 3^ giornata della Champions League 20252026: appuntamento alle 21:00 al Lotto Park! Segui il LIVE qui L’Inter sarà ospite dell’Union Saint-Gilloise per la terza giornata di Champions League 20252026. Le due squadre in campo questa sera, martedì 21 ottobre alle ore 21 al Lotto Park. Una sfida che arriva in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Champions League: in campo PSV Eindhoven-Napoli e Union SG-Inter Azzurri in cerca di conferme ripartono dopo il ko a Torino Gli uomini di Chivu arrivano a punteggio pieno e dopo la vittoria sulla Roma. Espulsi 180 tifosi del Napoli. Mercoledì in campo At - facebook.com Vai su Facebook
Youth League, Union-Inter 1-2 (Keita 62', Kukulis 92', Bovio 97') Incredibile vittoria della Primavera di Carbone, dopo i pareggi con Ajax e Slavia Praga. I nerazzurri ribaltano l'Union Saint Gilloise con due gol nel recupero di Kukulis e Bovio. Inutili i due pali dei - X Vai su X
Champions: Union SG - Inter 0-0 e PSV-Napoli 0-0 DIRETTA e FOTO - 0 DIRETTA per la terza giornata della massima competizione europea per club LA VIGILIA in casa INTER L'Inter di Cristian Chivu vola in Belgio per ... Si legge su ansa.it
LIVE Union SG-Inter 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Lautaro Martinez parte dall’inizio! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PSV EINDHOVEN- Come scrive oasport.it
LIVE - Union S.G-Inter 0-0, 7': avvio a duecento all'ora dei belgi, Lautaro salva miracolosamente sulla linea - Ancora David pericoloso: il potente attaccante salta due difensori ma poi calcia male, pallone fuori. Secondo fcinternews.it