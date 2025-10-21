Union Saint Gilloise Inter formazioni ufficiali | in Bisseck e Zielinski Esposito con Lautaro

Union Saint Gilloise Inter formazioni ufficiali. L’ Inter di Cristian Chivu torna protagonista in Europa. Questa sera, alle ore 21:00, i nerazzurri affronteranno l’ Union Saint-Gilloise al RSC Anderlecht Stadium di Bruxelles per la terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 202526. Dopo la convincente vittoria in campionato contro la Roma, la squadra vuole confermarsi anche sul palcoscenico europeo per consolidare la propria posizione nel girone e proseguire il cammino verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Il tecnico rumeno, consapevole dell’importanza dei prossimi impegni ravvicinati, ha deciso di attuare un turnover ragionato, alternando i titolari e dando spazio a chi finora ha trovato meno minuti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sommer rinato: para anche i fantasmi. E contro l'Union Saint-Gilloise tocca ancora a lui - facebook.com Vai su Facebook

Youth League, Union-Inter 1-2 (Keita 62', Kukulis 92', Bovio 97') Incredibile vittoria della Primavera di Carbone, dopo i pareggi con Ajax e Slavia Praga. I nerazzurri ribaltano l'Union Saint Gilloise con due gol nel recupero di Kukulis e Bovio. Inutili i due pali dei - X Vai su X

Inter-Union Saint-Gilloise, diretta Champions League: formazioni e risultato in tempo reale - I nerazzurri di Chivu sono impegnati in Belgio nel terzo turno della fase campionato della competizione europea ... Secondo tuttosport.com

Union Saint-Gilloise-Inter: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League - I nerazzurri di Cristian Chivu, reduci da sei vittorie consecutive, volano in Belgio per il terzo turno della coppa dalle grandi orecchie ... Da tuttosport.com

Union Saint-Gilloise-Inter dove vederla oggi in diretta tv e streaming, orario, probabili formazioni e arbitro Champions 2025/2026 - Inter, 3° giornata di Phase League Champions 2025/2026, orario, arbitro, probabili formazioni e dove vedere in diretta tv e streaming la partita ... Come scrive sport.virgilio.it