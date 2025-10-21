Union Saint-Gilloise-Inter 0-4 poker nerazzurro | segna anche Pio Esposito
L’ Inter sbanca Bruxelles e vince 4-0 in casa dell’ Union Saint-Gilloise nel match valido per la terza giornata di Champions League. Reti di Denzel Dumfries (41?), Lautaro Martinez (46?), Hakan Çalhano?lu (53? R) e Pio Esposito (76?). La squadra di Cristian Chivu sale a nove punti in classifica, al primo posto assieme a Psg e Arsenal. Testa ora alla gara di Serie A contro il Napoli – in programma sabato 25 ottobre alle 18 – crollato in casa del Psv Eindhoven per 6-2. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
“Ok, allora fai tutto tu”: il primo tempo di Lautaro Martinez è stato da montagne russe ? Al 3’ il capitano nerazzurro ha salvato sulla linea il gol del vantaggio dell’Union Saint-Gilloise, salvando l’Inter. ? Al 42’, pochi istanti dopo il vantaggio nerazzurro, Laut Vai su Facebook
A poche ora dalla sfida tra Union Saint-Gilloise ed #Inter , i tifosi nerazzurri i si prendono il Palazzo della Borsa a Bruxelles? @tancredipalmeri #ChampionsLeague #Sportitalia - X Vai su X
Inter-Union Saint-Gilloise, diretta Champions League: formazioni e risultato in tempo reale - I nerazzurri di Chivu sono impegnati in Belgio nel terzo turno della fase campionato della competizione europea ... Come scrive tuttosport.com
Champions: Union Saint Gilloise-Inter 0-4 - 0 a Bruxelles contro l'Union Saint Gilloise, centrando il terzo successo in altrettante uscite in Champions League. ansa.it scrive
Union SG-Inter 0-4, Chivu cala il poker in Champions League - I nerazzurri battono la squadra belga in trasferta nella terza giornata della massima competizione europea ... Riporta adnkronos.com