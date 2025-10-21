Union Saint-Gilloise-Inter 0-4 poker nerazzurro | segna anche Pio Esposito

L’ Inter sbanca Bruxelles e vince 4-0 in casa dell’ Union Saint-Gilloise nel match valido per la terza giornata di Champions League. Reti di Denzel Dumfries (41?), Lautaro Martinez (46?), Hakan  Çalhano?lu (53? R) e Pio Esposito (76?). La squadra di Cristian Chivu sale a nove punti in classifica, al primo posto assieme a Psg e Arsenal. Testa ora alla gara di Serie A contro il Napoli – in programma sabato 25 ottobre alle 18 – crollato in casa del Psv Eindhoven per 6-2. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

