L’ Inter sbanca Bruxelles e vince 4-0 in casa dell’ Union Saint-Gilloise nel match valido per la terza giornata di Champions League. Reti di Denzel Dumfries (41?), Lautaro Martinez (46?), Hakan Çalhano?lu (53? R) e Pio Esposito (76?). La squadra di Cristian Chivu sale a nove punti in classifica, al primo posto assieme a Psg e Arsenal. Testa ora alla gara di Serie A contro il Napoli – in programma sabato 25 ottobre alle 18 – crollato in casa del Psv Eindhoven per 6-2. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Union Saint-Gilloise-Inter 0-4, poker nerazzurro: segna anche Pio Esposito