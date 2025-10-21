Unibo studenti in protesta per la Palestina Cori contro il rettore | Molari vieni a parlarci

Bologna, 21 ottobre 2025 - “ Molari vieni a parlarci”. È un’altra giornata di “lotta” e di passione davanti al Rettorato dove, ancora una volta, si sono riuniti gli universitari per protestare per “la fine degli accordi con Israele e il sionismo”. Dopo un sit-in sotto i Portici, gli studenti sono riusciti a entrare in ateneo, dopo un momento di tensione con due addetti alla sicurezza che ‘bloccavano’ l’ingresso. Con megafoni, bandiere e striscioni, in un centinaio stanno aspettando che “Molari ci venga a parlare - tuonano -. Se il rettore non è degno di rappresentarci, se ha paura della forza degli studenti, noi lo cacceremo via” dall’ateneo che, sempre per mano di Molari, per gli studenti si è “trasformato in un laboratorio del Governo - sostengono -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Unibo, studenti in protesta per la Palestina. Cori contro il rettore: “Molari vieni a parlarci”

