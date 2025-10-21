Undiscovered Bari otto domeniche con tour gratuiti alla scoperta dei quartieri
L’assessorato allo Sviluppo locale con delega al Turismo rende noto che sono partite le attività del progetto “Undiscovered Bari”, promosso dal Comune di Bari e cofinanziato con risorse a valere sul POC PUGLIA 2021-2027. Il progetto prevede l’implementazione delle attività dell’Info point in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
