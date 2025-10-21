Under 15 da urlo | quarta vittoria consecutiva per l’ACF Arezzo Stop per Under 17 e Scuola Calcio
Fine settimana tra luci e ombre per il settore giovanile femminile dell’ ACF Arezzo, impegnato in una nuova giornata di campionato. A sorridere è soprattutto l’ Under 15, che centra la quarta vittoria consecutiva e continua la sua corsa in vetta alla classifica, mentre arrivano sconfitte per l’ Under 17 e le formazioni della Scuola Calcio. Nella categoria Under 17, le ragazze di Michele Spataro hanno affrontato una trasferta complicata a San Giovanni Valdarno contro la Sangiovannese. Le amaranto non riescono a ripetere il successo della scorsa settimana e cedono per 4-1, con la rete di Meniconi su calcio di rigore a rendere meno amaro il punteggio. 🔗 Leggi su Lortica.it
