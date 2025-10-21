Uncovered Rome | la bellezza divergente della Città Eterna

La docu-serie divulgativa diretta da Giulia Randazzo racconta le bellezze nascoste della Capitale. Un viaggio popolare, tra memoria e spazi da riscoprire. Presentata alla Festa del Cinema di Roma. Illuminato come se fosse il set di un film western, si parte dall'Esquilino. Tra Termini e via Giolitti. Un cammino inusuale, alla scoperta della stratificazione storica della "città più bella del mondo". Non il solito percorso, bensì un viaggio "fisico e interiore" di un giovane content creator (interpretato da Giuseppe Lino), per l'occasione affiancato da Kyria, la sua inseparabile cagnolina. Questo è lo spunto di Uncovered Rome della brava Giulia Randazzo, docu-serie divulgativa voluta dalla Soprintendenza Speciale di Roma e nato dall'idea di Alessio De Cristofaro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

