Un' Alleanza per gli NBS uniformare lo screening neonatale per la SMA
Un accesso uniforme e tempestivo allo screening neonatale per l’ atrofia muscolare spinale ( SMA ) su tutto il territorio nazionale: è l’idea dietro la Conferenza Stampa “ Un’Alleanza per gli NBS ”, svoltasi oggi presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, su iniziativa dell’On. Luciano Ciocchetti, vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera. Nel corso dell’iniziativa, che ha riunito istituzioni, esperti clinici e rappresentanti del mondo associativo, è stato presentato un Policy Paper, frutto delle riunioni di un gruppo di lavoro dedicato e realizzato con il contributo non condizionante di Novartis Italia, finalizzato a promuovere una riflessione condivisa sull’importanza della diagnosi precoce, della presa in carico tempestiva e della piena attuazione del programma nazionale di Screening Neonatale Esteso (SNE). 🔗 Leggi su Lapresse.it
