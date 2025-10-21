Unabomber Zornitta | Ora dimenticatemi

Ilgiornale.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si è ancora conclusa la nuova inchiesta su Unabomber: gli atti sono tornati alla Procura che dovrà decidere come procedere: se rendere noti i nomi dei due soggetti che hanno contaminato i reperti e se chiedere l'archiviazione. A giudizio delle difese, si tratta di operazioni che richiederanno comunque alcuni giorni. «In totale sono state indagate 63 persone, ma quel che fa più specie è che avevano già i risultati che escludevano il coinvolgimento degli 11 iniziali, tra cui Zornitta, un anno e mezzo fa, e li hanno costretti a restare nel processo, con le sofferenze che questo ha comportato» hanno detto i legali degli 11 indagati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

unabomber zornitta ora dimenticatemi

© Ilgiornale.it - Unabomber, Zornitta: "Ora dimenticatemi"

Leggi anche questi approfondimenti

unabomber zornitta dimenticatemiIl caso Unabomber . Zornitta è innocente:: "Adesso dimenticatemi" - Scagionato l’ingegnere che per ventuno anni ha subìto processi e accuse. Si legge su quotidiano.net

unabomber zornitta dimenticatemiUnabomber, perizia scagiona Zornitta: "Prove manomesse, dimenticatemi" - "La mia vita è stata rovinata per sempre, con il marchio di Unabomber stampato in faccia. Si legge su tg24.sky.it

unabomber zornitta dimenticatemiUnabomber, Zornitta esce di scena: “Ora dimenticatemi. Voglio invecchiare in pace” - La super perizia esclude la compatibilità genetica con l’ingegnere friuliano. Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Unabomber Zornitta Dimenticatemi