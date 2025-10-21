Unabomber fine di un incubo per Elvo Zornitta | Adesso dimenticatemi
“Dimenticatemi”. È la richiesta, affidata all'agenzia Ansa dell'ingegnere friulano Elvo Zornitta, dopo la sua definitiva uscita dall'inchiesta su Unabomber, sancita dalla superperizia oggetto di incidente probatorio che esclude la presenza del suo Dna sui reperti analizzati. “Non ne posso più di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
E' cominciata poco prima delle 10.30 l’udienza davanti al Gip di Trieste Flavia Mangiante destinata a mettere la parola fine, con l’archiviazione, alla nuova tranche dell’inchiesta su Unabomber per gli attentati compiuti dal 1994 al 1996 e dal 2000 al 2006 nelle - facebook.com Vai su Facebook
Unabomber, perizia scagiona Zornitta: "Prove manomesse, dimenticatemi" - "La mia vita è stata rovinata per sempre, con il marchio di Unabomber stampato in faccia. Come scrive tg24.sky.it
Il caso Unabomber. Zornitta scagionato: "Mia vita rovinata, ma adesso dimenticatemi" - Il Dna estratto, a parte due peli, di agenti di polizia giudiziaria, non corrisponde a nessuno degli 11 indagati, né degli investigatori e dei cittadini che hanno manipolato gli ordigni disseminati da ... Come scrive msn.com
Unabomber, Zornitta esce di scena: “Ora dimenticatemi. Voglio invecchiare in pace” - La super perizia esclude la compatibilità genetica con l’ingegnere friuliano. Secondo quotidiano.net