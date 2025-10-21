Unabomber fine di un incubo per Elvo Zornitta | Adesso dimenticatemi

Udinetoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dimenticatemi”. È la richiesta, affidata all'agenzia Ansa dell'ingegnere friulano Elvo Zornitta, dopo la sua definitiva uscita dall'inchiesta su Unabomber, sancita dalla superperizia oggetto di incidente probatorio che esclude la presenza del suo Dna sui reperti analizzati. “Non ne posso più di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

