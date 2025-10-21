Una vita per la ricerca Premio a Garattini

21 ott 2025

IL RICONOSCIMENTO. Lo scienziato bergamasco è stato insignito del riconoscimento alla carriera «per aver posto la persona al centro della farmacologia, difendendo l’accesso equo ai farmaci e promuovendo una cultura della salute pubblica basata su evidenze, responsabilità e trasparenza». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

