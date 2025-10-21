Una vita per la ricerca Premio a Garattini

IL RICONOSCIMENTO. Lo scienziato bergamasco è stato insignito del riconoscimento alla carriera «per aver posto la persona al centro della farmacologia, difendendo l’accesso equo ai farmaci e promuovendo una cultura della salute pubblica basata su evidenze, responsabilità e trasparenza». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Una vita per la ricerca». Premio a Garattini

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dal teatro di ricerca, un inno alla vita e alla speranza In scena al Bonci lo spettacolo di Cesare Ronconi "Bestemmia". A dispetto del titolo, la rappresentazione è una cura per questo termine Leggi l'articolo: https://tinyurl.com/hrn3pzpx - facebook.com Vai su Facebook

«Una vita per la ricerca». Premio a Garattini - Lo scienziato bergamasco è stato insignito del riconoscimento alla carriera «per aver posto la persona al centro della farmacologia, difendendo l’accesso equo ai farmaci e ... Da ecodibergamo.it

Bergamo, a Silvio Garattini il Premio De Sanctis per la Ricerca - Il fondatore dell'Istituto Mario Negri riceverà il premio alla carriera. Scrive bergamo.corriere.it

Una vita al servizio della scienza, dell’etica e della salute pubblica: a Silvio Garattini il premio De Sanctis per la ricerca - Un riconoscimento solenne all’eccellenza scientifica e alla ricerca che si traduce in cura, speranza e futuro. bergamonews.it scrive