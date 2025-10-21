Una vita al servizio della scienza dell’etica e della salute pubblica | a Silvio Garattini il premio De Sanctis per la ricerca

Bergamonews.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un riconoscimento solenne all’eccellenza scientifica e alla ricerca che si traduce in cura, speranza e futuro. È questo il senso della prima edizione del  Premio De Sanctis per la Ricerca, promosso dalla Fondazione De Sanctis in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca, intitolato al professor  Giovanni Scambia, ginecologo oncologo del Policlinico Agostino Gemelli di Roma scomparso lo scorso febbraio, figura di riferimento internazionale e esempio di una medicina fondata sulla conoscenza, sull’ascolto e sulla responsabilità verso i pazienti. La cerimonia è in programma giovedì 23 ottobre alle ore 10:00 presso l’Università di Roma “La Sapienza” alla presenza di  Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca;  Alberto Barachini, sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all’Editoria;  Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università di Roma “La Sapienza”;  Gianni Letta, Presidente del Premio;  Alessandra Gallone, Vicepresidente del Premio;  Luisa Scambia, figlia del professor Giovanni Scambia;  Francesco De Sanctis, Presidente della Fondazione De Sanctis. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

una vita al servizio della scienza dell8217etica e della salute pubblica a silvio garattini il premio de sanctis per la ricerca

© Bergamonews.it - Una vita al servizio della scienza, dell’etica e della salute pubblica: a Silvio Garattini il premio De Sanctis per la ricerca

Contenuti che potrebbero interessarti

Fine vita: oggi convegno a Milano con Delpini e Paglia. “Dialogo tra scienza, etica e cura” - Questo il titolo del convegno, che si svolge oggi, presso l’aula magna dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, ... Segnala agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Vita Servizio Scienza Dell8217etica