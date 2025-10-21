Una visita nel borgo scoprendo le eccellenze enogastronomiche | un delegazione finlandese a Brisighella
Una delegazione proveniente dalla Finlandia ha fatto visita a Brisighella sabato per conoscere da vicino la realtà del territorio e approfondire i temi legati allo sviluppo turistico e alla valorizzazione delle eccellenze locali. L’incontro con l’Amministrazione comunale è stata un’occasione di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
